11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte "iftar çadırları" da vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, bu yıl hangi şehirlerde, nerelere iftar çadırları kuruldu? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

RAMAZAN İFTAR ÇADIRLARI HANGİ İLLERDE KURULDU?

İSTANBUL İFTAR ÇADIRLARI

Mecidiyeköy, Aksaray, Çekmeköy, Eminönü, Kadıköy ve Üsküdar'da İBB'nin iftar çadırları olacak.



ANKARA İFTAR ÇADIRLARI

On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk günü olan 6 Mayıs Pazartesi ile son günü olan 3 Haziran Pazartesi gününe kadar açık kalacak olan iftar çadırlarının kurulacağı alanların adresleri şöyle:

Siteler: Seğmenler Kent Meydanı - Ulubey Mahallesi, Selçuk Caddesi, Siteler İtfaiyesi karşısı

Sincan: Atatürk Mahallesi, Vatan Caddesi ile Peçenek Caddesinin kesiştiği nokta (Alnıaçıklar Market yanı)

Mamak: Akdere ( Şehit Ayhan Babadağ Caddesi, Oğuzkaan İlköğretim Okulu önü)

Mamak: Kusunlar TOKİ Konutları - Zirvekent

Mamak: Hüseyingazi Ekin Mahallesi, Bostancık Caddesi, Rauf Denktaş Parkı içi

Altındağ: Karacaören TOKİ (Karacaören TOKİ Blokları-AVM Parkı)

Altındağ: Hasköy (Solfasol Hacıbayram Veli Caddesi)

Temelli: Hürriyet Mahallesi, Kardelen Sokak (Muhtarlık yanı)

Yenimahalle: Demetevler Pazar Yeri, Demetevler 360 Cadde (Pazar yeri yanı)

İZMİR İFTAR ÇADIRLARI

NO YEMEĞİN VERİLECEĞİ ADRES TARİH

1 DUMLUPINAR MAHALLESİ KASAPLAR MEYDANI 06.05.2019

2 FIRAT MAHALLESİ MUH. ÖNÜ - YEŞİLBAĞLAR MAH. OVA PAZAR YERİ 07.05.2019

3 FIRAT MAHALLESİ MUH. ÖNÜ - YEŞİLBAĞLAR MAH. OVA PAZAR YERİ 08.05.2019

4 GÖKSU MAH.679/24 SOK.MUHTARLIK ÖNÜ - İNÖNÜ MAH.MUHTARLIK ÖNÜ 09.05.2019

5 GÖKSU MAH.679/24 SOK.MUHTARLIK ÖNÜ - İNÖNÜ MAH.MUHTARLIK ÖNÜ 10.05.2019

6 M.KEMAL MAH. MUHTARLIK ÖNÜ - ÇAMLIPINAR MAH. ÇAMLIKULE PAZAR YERİ 11.05.2019

7 M.KEMAL MAH. MUHTARLIK ÖNÜ - ÇAMLIKULE MAH. MUHTARLIK ÖNÜ 12.05.2019

8 KOZAĞAÇ MAH.230 SOK.ÜZERİ - YAYLACIK MAH. ANNELER PARKI ÖNÜ 13.05.2019

9 KOZAĞAÇ MAH. ÇEVİKBİR MEYDANI 14.05.2019

10 YILDIZ MAH.206/29 SOK.KAPALI PAZAR YERİ - ATATÜRK MAHALLESİ HASAN AĞA BAHÇESİ 15.05.2019

11 YILDIZ MAH.206/29 SOK.KAPALI PAZAR YERİ - ATATÜRK MAHALLESİ HASAN AĞA BAHÇESİ 16.05.2019

12 KURUÇEŞME MAH. PAZAR YERİ - BUCA KOOP MAH. PAZARYERİ 17.05.2019

13 KURUÇEŞME MAH. PAZAR YERİ - BUCA KOOP MAH. PAZARYERİ 18.05.2019

14 ADATEPE MAH. 7 SOKAK FETHİYE CAMİ ÖNÜ 19.05.2019

15 ADATEPE MAH. 7 SOKAK FETHİYE CAMİ ÖNÜ - YAYLACIK MAH. BAŞARI CAD. CAMİ TARAFI 20.05.2019

16 YENİGÜN MAH. MUHTARLIK YANI 267/7 SOKAK - SEYHAN MAH. MUHTARLIĞIN YANINDAKİ PARK İÇİ 21.05.2019

17 AKINCILAR MAH. 520 SOK. NO:36 VE 38 KARŞISI - İNKİLAP MAH. ŞİRİNYER ANADOLU LİSESİ 22.05.2019

18 EFELER MAH. MUHTARLIK ÖNÜ - YİĞİTLER MAH. VALİRAHMİ BEY İLKOKULU 23.05.2019

19 UFUK MAH. MEYDAN YERİ - LALELİ MAH. MUHTARLIK BİNASININ BULUNDUĞU PARK 24.05.2019

20 AYDOĞDU MAH. SAVAŞ KÜTÜKÇÜLER PARKI BASKET SAHASI - MURATHAN MAH. MUHTARLIK ÖNÜ 25.05.2019

21 CUMHURİYET MAH. 1254 SOK.BASKET SAHASININ İÇİ - ÇAĞDAŞ MAH. MUHTARLIĞIN YANI AÇIK TİYATRO ALANI 26.05.2019

22 DİCLE MAH. UFUK ORTAOKULU BAHÇESİ - ÇAMLIK MAH. ÇAMLIK İLKÖĞRETİM OKULU BAHÇESİ 27.05.2019

23 GÜVEN MAH. MUHTARLIĞIN ÖNÜ - BARIŞ MAH. MUHTARLIK ÖNÜ 28.05.2019

24 İZKENT MAH. 1306 SOK.NO:14 ÖNÜ BASKET SAHASI- ŞİRİNKAPI MAH. TENİS KORTLARININ KARŞISI 29.05.2019

25 GAZİLER MAH.ZAFER HIŞIM PARKI İÇİ - KARANFİL MAH. BETONTAŞ PARKI ÜSTÜ 30.05.2019

26 VALİ RAHMİ BEY MAHALLESİ BUCA BELEDİYE HİZMET BİNASI ÖNÜ 31.05.2019

27 BAHA YÖRÜK CAMİİ SAHUR YEMEĞİ 31.05.2019

28 GAZİ ORTAOKULU SAHUR YEMEĞİ ( GÖKSU MAHALLESİ ) 31.05.2019

29 MENDERES MAHALLESİ MUHTARLIK KOORDİNASYON BİRİM YANI 31.05.2019

30 HÜRRİYET MAH.ESKİ TREN İSTASYONU - ÇALDIRAN MAH. 433 SOK.İLE 433/9 SOK.KESİŞTİĞİ YER TRAFO ÖNÜ 01.06.2019

31 29 EKİM MAH. SÜMBÜL SOK.NO:23 - YILDIZLAR MAH.ZEKİ PÜSKÜLCÜ İLKOKULU 02.06.2019

32 KAYNAKLAR MERKEZ MAH.KAYNAKLAR ÇINAR KAFE - ZAFER MAH.MUHTARLIK ÖNÜ 02.06.2019

33 KIRIKLAR MAH.5026 SOK.NO:6/1 - KARACAAĞAÇ MAH.TÜRK KDN.KONSEYİ OKUL 03.06.2019

34 BELENBAŞI MAH.BELENBAŞI İLKOKULU - DOĞANCILAR MAH.6052 SOK.NO:14 OKUL BAHÇESİ

DİYARBAKIR İFTAR ÇADIRLARI



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