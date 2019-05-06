Rahmet ve bereket ayı, 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Müslüman alemi bugün ilk orucunu açtı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahura kadar dışarıda vakit geçirecek, kutsal mekanları ziyaret edecek vatandaşlar "Ramazan'da toplu taşıma saat kaça kadar çalışacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

RAMAZAN AYINDA TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?

İSTANBUL

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği Ramazan hattı uygulamasını bu yıl da devam ettirecek.

On bir ayın Sultanı Ramazan ayında İETT, İstanbullulara kolay ve rahat ulaşım imkanı sağlamak amacıyla Ramazan'a özel hatlar devreye soktu. Böylelikle vatandaşlar R2, R3, R5, R6 ve R7 hatları ile kutsal mekanlara ve etkinlik alanlarına rahatça ulaşabilecek.

R-3 hattı 24 saat çalışacak

Ramazan ayına özel Eyüp-Beyazıt (R3) hattı arasında hizmet verecek Ramazan Hattı iş günleri ve hafta sonu 3 otobüsle 7 gün 24 saat boyunca hizmet verecek.

Güzergâh Eyüpsultan, Düğmeciler, Nişanca, Eyüp Sultan Bulvarı, Demirkapı, Şehitlik, Edirnekapı Surdışı, Edirnekapı, Acıçeşme, Karagümrük, Atikali, Yavuzselim, Balipaşa, Hasan Halife Mahallesi, İskenderpaşa, Aksaray, Ordu Caddesi, Laleli ve Beyazıt'tan oluşuyor.

Ramazan ayında Cevizlibağ- Yenikapı Marmaray arasında R2 hattı 18:30 ile 01:45 saatleri arasında, Yenikapı Marmaray-Yenikapı Etkinlik alanı arasında R5 hattı 17.00 ile 00:45 saatleri arasında, Tepeüstü-Maltepe Sahil arasında R6 hattı 17:50 ile 02:00 saatleri arasında seferler gerçekleşecek.

Büyük Çamlıca Camisine, Üsküdar-Altunizade-Çamlıca Camii arasında hizmet verecek R7 hattı 19:00-02:00 saatleri arasında ulaşım sağlanabilecek. Ayrıca 15CA Çamlıca Camii / Bulgurlu Metro – Göztepe Köprüsü hattı da Çamlıca Camiine ulaşım imkanı sağlıyor.

İşte Ramazana özel hatlar:

R2- Cevizlibağ-Yenikapı Marmaray

R3- Eyüp- Beyazıt

R5 Yenikapı Marmaray-Yenikapı Etkinlik Alanı

R6 Tepeüstü- Maltepe Sahil

R7 Üsküdar-Altunizade-Çamlıca Camii

BURSA

Bursa'da ramazan ayı sebebiyle Merinos Park'ta düzenlenecek Temaşai Ramazan etkinlikleri kapsamında Bursaray'ın son saatinden sonra 01.00'a kadar ek otobüs seferleri konuldu.

Bursa'da ramazan ayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı programlarla dopdolu geçirilecek. Ramazan ayında düzenlenecek Temaşai Ramazan etkinlikleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaray'ın son saatinden 01.00'a kadar Merinos istasyonundan ek otobüs seferleri koydu. Ek sefer yapacak otobüsler Temaşai Ramazan etkinliklerine katılan vatandaşları Bursaray hattı boyunca götürecek.

BANLİYÖ HATTINA EK SEFERLER KONULDU

TCDD tarafından yapılan düzenleme ile 6 Mayıs 2019 tarihinden itibaren 3 Haziran tarihine kadar Halkalı-Gebze banliyö hattına Ramazan ayı boyunca ek seferler konuldu.

Gebze'den Halkalı'ya 115 dakikada seyahat edilmekte olan trenlerin son seferinin gece sonlanması tepki çekmişti. Yapılan düzenleme ile gece 2.00'a kadar Halkalı varışlı, 1.45'e kadar ise Gebze varışlı seferlerle bu süre esnetilmiş oldu.