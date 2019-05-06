Hakarete hapis cezası

Çalıştığım firmada bulunan müşteri haksız yere bana hakaret etti. Hem yanımda olanlar şahit oldu hem de kamera kayıtlarında görünüyor. Dava açmak istiyorum, mümkün mü?

Birebir ya da toplum içinde yapılan onur ve şeref kırıcı her türlü tavır, söz, hakaret suçunu oluşturur. Kişileri yaralayan ve özgüvenleri konusunda da yıpratıcı bir psikolojiye sebep olan hakaret davaları oldukça merak edilen konulardandır. Türk Ceza Kanunu 125. Madde ve devamında Şerefe Karşı Suçlar kapsamında gerekli konuları anlatmaktadır. Bunların yaşanmaması ve refah içinde bir düzende kalmak en büyük arzumuz. Hakarete uğradıysanız bu hakaret kişilik haklarınızın ihlal edildiği anlamına gelir ve yasalarımızda suç teşkil eder. Hakarete uğradıysanız ve suç duyurusunda bulunmak istiyorsanız ispat yükü size ait olacağından, hakaret suçunun nerede ve nasıl yapıldığına ilişkin delilleri sunmanız gereklidir. Siz ve sizin nezdinizde hakaret suçuna maruz kalanlar, whatsapp, e-posta, sms bilgilerini ya da görüntüleri, varsa ses ve görüntü olarak da sunabilirler. Hakaret suçunu oluşturan kişilere 2 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. Cezanın ağırlaştırılmasına sebep olacak durumlar ise, kamu görevlisine karşı yapılması, herkesin içinde aleni olarak yapılması, bir din konusu üzerinden yaralayıcı tavırlar olarak belirtilmiştir. Yine hakarete maruz kaldıysanız, hukuk mahkemeleri nezdinde de kişilik haklarınızın ihlal edildiği gerekçesi ile manevi tazminat davası açabilirsiniz.



EŞİM ŞİDDET UYGULUYOR



Eşim bana şiddet uyguluyor. Birkaç kez evi terk ettim ama yine aynı. Ne yapabilirim?

Ülkemiz, son yıllarda şiddet olaylarına oldukça sık şahit olmaya başladı ne yazık ki. Fakat bir o kadar da bu konuda hassas ve duyarlı olmaya devam ediyor. Bir insanın diğerine fiziksel ya da psikolojik şiddet uygulaması kadar insanı aşağılatıcı bir durum olamaz. Şiddeti uygulayan ve bundan gocunmayan kişilerin mutlaka destek almaları gerekmektedir. Özellikle kadına yönelik şiddet son derece hassas bir konudur. Fiziksel ya da psikolojik, cinsel ya da ekonomik fark etmeksizin uygulanan şiddet türleri karşısında devlet sizi korumaya alır. Valilikler, Kolluk Kuvvetleri, Kaymakamlıklar, Aile Makamları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sağlık Kuruluşları ve Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ve pek çok önemli makam sizlerin güvenliği için çalışmaktadır. En çaresiz zamanlarda 155 Polis, 156 Jandarma ve 183 Aile ve Sosyal Hizmet Danışma Hattına hemen ulaşmanız gerekmektedir. Eşinizin size uyguladığı şiddette darp izleriniz varsa, sağlık raporu ile durumu kanıtlayabilir ve gerekli cezaları aldırtabilirsiniz. Yaşadığınız şiddet fiilleri karşısında korunmanız ve gerekli yaptırımları sağlayabilmeniz için Jandarma veya Polis Karakoluna veya Cumhuriyet Başsavcılığına ya da Aile Mahkemesi'ne müracaat edebilirsiniz. Bu konuda tek başına hareket etmek oldukça zordur. Mutlaka bir avukata, sosyal hizmet danışmanına veya bağlı bulunduğunuz illerdeki Baro'lara ulaşarak destek isteyin.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL



hukuk@takvim.com.tr