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  • 05.05.2019 23:01
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 23:03

'da ilk teravih namazı kılındı!

Vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için , Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve 'nın da aralarında olduğu camilere akın etti. Başkanı da ilk teravih için Büyük 'ne gelenler arasında yer aldı - Eyüp Sultan Camisi'nde kadınlar yağan yağmura rağmen avluda saf tuttu.

Türkiye'nin en büyüğünde ilk kez...

'da vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş, teravih namazını kılmak için başta , Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve olmak üzere camileri doldurdu.

Camilere gelen vatandaşlar, ilk teravih namazıyla ramazanın coşkusunu yaşadı. İlk teravih namazı kılındı ve dualar edildi.

CAMİLERE AKIN ETTİLER
Bu yıl ibadete açılan ve ülkenin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Büyük ne de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Buradaki İlk teravih namazı çok sayıda vatandaşın katılımıyla eda edildi. Başkanı da da ilk teravih için Büyük Çamlıca Camisi'ne gelenler arasında yer aldı.

Kentteki bazı camilere asılan mahyaların ışıkları da yanmaya başladı.

KADINLAR YAĞMUR ALTINDA SAF TUTTU
Çok sayıda vatandaş, teravih için Eyüp Sultan Camisi'ne geldi. Teravih öncesi Eyüp Sultan Türbesini ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Daha sonra teravih namazı kılındı. Kadınlar, yağmura rağmen cami avlusunda saf tuttu. Bu arada Eyüp Sultan Camisi'ne asılan "Oruç tut sıhhat bul" yazılı mahyanın da ışıkları yandı.

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