Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 05.05.2019 22:46
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 22:47

Büyük 'ne Ramazan arifesinde yoğun ilgi

tarafından geçtiğimiz cuma günü ibadete açılan Büyük ’ne arifesinde ziyaretçi akını yaşandı. Ziyaretçilerin önüne Panoramik manzarasını seren camii, işçiliği, hatları, şadırvanıyla vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Açılışı geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Büyük Çamlıca Camii'ne ziyaretçi akını sürüyor. Ramazan-ı Şerif arifesinde on binlerce vatandaş, ibadetlerini yerine getirmek için pazar günü de yeni açılan Büyük Çamlıca Camii'ne geldi. 3 kapıdan aynı anda giriş yapılabilen caminin altında 4 kat otopark bulunuyor. Vakit namazlarında cami otoparkına 5'er bin araç girmesine rağmen, hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Otoparkta aracının kolay bulunabilmesi için camiye gelen vatandaşların araç park ettikleri alanın kaydetmeleri veya fotoğrafını çekmeleri işlerini kolaylaştırıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBüyük Çamlıca Camii'ne Ramazan arifesinde yoğun ilgi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri