Açılışı geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Büyük Çamlıca Camii'ne ziyaretçi akını sürüyor. Ramazan-ı Şerif arifesinde on binlerce vatandaş, ibadetlerini yerine getirmek için pazar günü de yeni açılan Büyük Çamlıca Camii'ne geldi. 3 kapıdan aynı anda giriş yapılabilen caminin altında 4 kat otopark bulunuyor. Vakit namazlarında cami otoparkına 5'er bin araç girmesine rağmen, hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Otoparkta aracının kolay bulunabilmesi için camiye gelen vatandaşların araç park ettikleri alanın kaydetmeleri veya fotoğrafını çekmeleri işlerini kolaylaştırıyor.