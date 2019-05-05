Amasya'da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Amasya'da sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Amasya Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

AMASYA'DA SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Amasya'da sahur vakti (imsak) 03:43 olarak görülüyor. Amasya'da saat 03:43'de okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

AMASYA'DA İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Amasyalılar saat 19:44'de okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 AMASYA RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 03:43 05:23 12:38 16:30 19:44 21:17 2 7 Mayıs Salı 03:41 05:22 12:38 16:30 19:45 21:18 3 8 Mayıs Çarşamba 03:40 05:21 12:38 16:31 19:46 21:20 4 9 Mayıs Perşembe 03:38 05:20 12:38 16:31 19:47 21:21 5 10 Mayıs Cuma 03:36 05:19 12:38 16:31 19:48 21:23 6 11 Mayıs Cumartesi 03:35 05:17 12:38 16:32 19:49 21:24 7 12 Mayıs Pazar 03:33 05:16 12:38 16:32 19:50 21:26 8 13 Mayıs Pazartesi 03:31 05:15 12:38 16:32 19:51 21:27 9 14 Mayıs Salı 03:30 05:14 12:38 16:32 19:52 21:29 10 15 Mayıs Çarşamba 03:28 05:13 12:38 16:33 19:53 21:30 11 16 Mayıs Perşembe 03:27 05:12 12:38 16:33 19:54 21:32 12 17 Mayıs Cuma 03:25 05:12 12:38 16:33 19:55 21:33 13 18 Mayıs Cumartesi 03:24 05:11 12:38 16:33 19:56 21:35 14 19 Mayıs Pazar 03:22 05:10 12:38 16:34 19:57 21:36 15 20 Mayıs Pazartesi 03:21 05:09 12:38 16:34 19:57 21:37 16 21 Mayıs Salı 03:20 05:08 12:38 16:34 19:58 21:39 17 22 Mayıs Çarşamba 03:18 05:07 12:38 16:35 19:59 21:40 18 23 Mayıs Perşembe 03:17 05:07 12:38 16:35 20:00 21:42 19 24 Mayıs Cuma 03:16 05:06 12:38 16:35 20:01 21:43 20 25 Mayıs Cumartesi 03:15 05:05 12:39 16:35 20:02 21:44 21 26 Mayıs Pazar 03:13 05:05 12:39 16:36 20:03 21:46 22 27 Mayıs Pazartesi 03:12 05:04 12:39 16:36 20:04 21:47 23 28 Mayıs Salı 03:11 05:03 12:39 16:36 20:05 21:48 24 29 Mayıs Çarşamba 03:10 05:03 12:39 16:36 20:05 21:50 25 30 Mayıs Perşembe 03:09 05:02 12:39 16:37 20:06 21:51 26 31 Mayıs Cuma 03:08 05:02 12:39 16:37 20:07 21:52 27 1 Haziran Cumartesi 03:07 05:01 12:39 16:37 20:08 21:53 28 2 Haziran Pazar 03:06 05:01 12:40 16:38 20:08 21:54 29 3 Haziran Pazartesi 03:06 05:00 12:40 16:38 20:09 21:55

SULUOVA'DA AKŞEMSEDDİN CAMİSİ DUALARLA İBADETE AÇILDI

Amasya'nın Suluova ilçesinde yapımı tamamlanan Akşemseddin Camisi ve Kuran Kursu'nun açılışı dualarla yapıldı.

Fatih Mahallesi'nde yapımı tamamlanan caminin açılışına katılan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Camilerimiz sadece namaz kılınan yerler değildir. Mahallelinin toplandığı, sorunların görüşüldüğü ve dini bilgilerin edinildiği yerlerdir" dedi.

11 ayın sultanı Ramazan ayına birkaç gün kala heyecanın arttığına değinen Üçok, "Ramazan ayının ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine barış getirmesini, huzur, sağlık, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. İnşallah hep birlikte nice Ramazanlar ve sonrasında idrak edeceğimiz bayramlarda buluşmak ümidiyle, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okunan törende İl Müftü Vekili İhsan Caner'in yaptırdığı duanın ardından cami ibadete açıldı.

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî', II, 87).

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.),yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).