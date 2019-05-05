Ağrı'da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Ağrı'da sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Ağrı Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

AĞRI'DA SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Ağrı'da sahur vakti (imsak) 03:18 olarak görülüyor. Ağrı'da saat 03:18'de okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

AĞRI'DA İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Ağrılılar saat 19:13'de okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 AĞRI RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 03:18 04:56 12:10 16:00 19:13 20:44 2 7 Mayıs Salı 03:17 04:55 12:09 16:00 19:14 20:45 3 8 Mayıs Çarşamba 03:15 04:54 12:09 16:01 19:15 20:47 4 9 Mayıs Perşembe 03:14 04:53 12:09 16:01 19:16 20:48 5 10 Mayıs Cuma 03:12 04:52 12:09 16:01 19:17 20:50 6 11 Mayıs Cumartesi 03:10 04:51 12:09 16:01 19:18 20:51 7 12 Mayıs Pazar 03:09 04:50 12:09 16:02 19:19 20:52 8 13 Mayıs Pazartesi 03:07 04:49 12:09 16:02 19:20 20:54 9 14 Mayıs Salı 03:06 04:48 12:09 16:02 19:21 20:55 10 15 Mayıs Çarşamba 03:05 04:47 12:09 16:02 19:22 20:57 11 16 Mayıs Perşembe 03:03 04:46 12:09 16:03 19:22 20:58 12 17 Mayıs Cuma 03:02 04:45 12:09 16:03 19:23 20:59 13 18 Mayıs Cumartesi 03:00 04:44 12:09 16:03 19:24 21:01 14 19 Mayıs Pazar 02:59 04:43 12:09 16:03 19:25 21:02 15 20 Mayıs Pazartesi 02:58 04:43 12:09 16:04 19:26 21:03 16 21 Mayıs Salı 02:56 04:42 12:09 16:04 19:27 21:05 17 22 Mayıs Çarşamba 02:55 04:41 12:09 16:04 19:28 21:06 18 23 Mayıs Perşembe 02:54 04:40 12:10 16:04 19:29 21:07 19 24 Mayıs Cuma 02:53 04:40 12:10 16:05 19:30 21:09 20 25 Mayıs Cumartesi 02:52 04:39 12:10 16:05 19:30 21:10 21 26 Mayıs Pazar 02:51 04:38 12:10 16:05 19:31 21:11 22 27 Mayıs Pazartesi 02:49 04:38 12:10 16:05 19:32 21:13 23 28 Mayıs Salı 02:48 04:37 12:10 16:06 19:33 21:14 24 29 Mayıs Çarşamba 02:47 04:37 12:10 16:06 19:34 21:15 25 30 Mayıs Perşembe 02:46 04:36 12:10 16:06 19:34 21:16 26 31 Mayıs Cuma 02:46 04:36 12:10 16:06 19:35 21:17 27 1 Haziran Cumartesi 02:45 04:35 12:11 16:07 19:36 21:18 28 2 Haziran Pazar 02:44 04:35 12:11 16:07 19:37 21:19 29 3 Haziran Pazartesi 02:43 04:34 12:11 16:07 19:37 21:20

RAMAZAN'DA TOK TUTAN BESİNLER NELERDİR?

Sahur ve iftar arasındaki uzun oruç süresi, sıcaklıkların giderek artması akla tok tutan ve susuzluğu önleyen besinleri getiriyor. Sahur ve iftarda her besin grubundan yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmek vücudun Ramazan'da zinde kalmasını sağlıyor.

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Ramazan'da vücudun zinde kalmasını sağlayan öneriler ve tok tutan besinler hakkında bilgi verdi.

UZUN SÜRELİ TOKLUK İÇİN 1-2 YUMURTA

Oruç tutarken açlık ve susuzluğu önlemek için, gün boyu tok tutacak besinlerin gücünden yararlanmak gerekiyor. İçerdiği vitamin ve minerallerin yanı sıra tok tutucu özelliği fazla olan yumurtanın sahurda mutlaka tüketilmesi gerekir. Sahurda haşlama, omlet ya da menemen şeklinde 1 ya da 2 adet tüketilebilir. Yumurta, uzun süreli tokluk hissi sağlayan en önemli besinlerdendir.

SAHURDA HURMA TÜKETİN

Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden hurma sadece iftar için değil sahur için de oldukça değerli bir besindir. Sahurda tüketilecek 3 adet hurma vücuda gün boyunca gerekli olan enerjiyi ve vitamini sağlayacak hem de tokluk hissini verecektir. Hurmayı ye iiftarda düşen kan şekerinin dengelenmesi için 3 adet tüketilebilir.

YEŞİL ELMA KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR!

Kan şekerini dengelemek için tok tutan besinlerden faydalanmak oldukça önemlidir. Yeşil elma da kan şekerini dengeleyici, içerdiği vitamin ve mineraller ile uzun süreli açlıkta hücrelerin yenilenmesine yardımcı olacaktır. Sahurda tüketilen 1 tane yeşil elma tokluk hissinin uzun süreli olmasında fayda sağlayacaktır.

SAHURDA 3 CEVİZ GÜNÜ KOLAY ATLATMANIZI SAĞLAR

Sağlıklı bir Ramazan için her besin grubundan yeterli ve dengeli tüketim yapması gerekir. Tüketilmesi gereken besinlerden biri de cevizdir. Ceviz, içerdiği omega 3 yağ asitleri ile uzun süre tokluk hissi yaratan ceviz sahurda 2-3 adet tüketildiğinde günün daha kolay geçmesine ve vücudun hücresel işlevlerinde sorun yaşamdan yaşamaya devam etmesine yardım eder.

KOMPOSTO SIVI TÜKETİMİNE KATKI SAĞLAR

Ramazan da fazla şekerli gıdalar kan şekeri dengesini bozar ve kilo alımına neden olabilir. Bunun için şekerli gıdalardan uzak durulmalıdır. Ancak özellikle meyve kompostoları 1 kase kadar içildiğinde kan şekerini dengeler ve tokluk hissi verir. Su miktarı içinde önemli olan kompostolar meyve ile yapıldığında taneli meyveleri de tüketilebilir.

MERCİMEK VE EZOGELİN ÇORBALARINI TERCİH EDİN

Kremasız olarak yapılan mercimek ya da ezogelin çorbaları içerdiği tahıl türevleri nedeni ile sahurda tokluk hissi sağlamada yardımcı olur. 1 kase çorba yine sıvı ihtiyacının karşılamasında da oldukça etkili bir besindir. kadar tüketildiğinde özellikle tok tutucu etkisi yüksek olur.

PEYNİRLİ TOST AÇLIK HİSSETTİRMEZ

Peyniri tost ya da sandviç olarak birlikte tüketmek sahurdan iftara kadar açlık hissini önleyerek tok kalmaya yardımcı olacaktır. Ancak tost yanında tüketilen zeytinin tuzlu olması nedeniyle en aza indirilmesi doğru olacaktır. Aksi takdirde hem fazla tuz alımını hem de susuzluk hissi yaratmaya neden olabilir. Zeytinlerin bir süre su da bekletilmesi tuzunun giderilmesi için faydalı olabilir.

ZİNDE BİR RAMAZAN İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN

* Günde en az 2 litre su için, vücudu susuz bırakmayın.

* Mide problemleri yaratmaması için gazlı içecekler tüketmeyin.

* Gün içerisinde 1 saat kadar bir uyku ile vücut dengenizi toparlamaya çalışın.

* Mide sorunlarını engellemek için kızartma ve kavurma ürünlerinden kaçının.

* İftardan 60-90 dakika sonra hafif tempolu 45-60 dakikalık bir yürüyüş yapın.

* İftarda şerbetli tatlı yerine 3 top dondurma tercih edin.

* Gün içinde kaybolan vitamin ve mineral dengesini sağlamak için iftardan 2 saat sonra maden suyu için.

* İftara mutlaka çorba ile başlayın. Sonrasında 1 tabak zeytinyağlı yemek yanına 2 adet kasap köfte büyüklüğünde et ve salata tercih edin.