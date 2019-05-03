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  • 03.05.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 10:18

’da sınırında 6 erkek cesedi bulundu

'ın Başkale ilçesinin kırsal kesiminde bulunan 6 cesedin, kışın sınırından geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu belirlendi.

Van’da İran sınırında 6 erkek cesedi bulundu

'ın Başkale ilçesinin sınırında 6 erkek cesedi bulundu. İran sınırındaki Gelenler Mahallesi kırsalında bir erkek cesedi gören çobanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, olay yerinde yakınlarında yaptıkları araştırmalar sonucunda, Sultançayır dere yatağının farklı bölgelerinde 5 erkek cesedi daha buldu.

CESETLER GÖÇMENLERE AİT
Karların erimeye başlamasıyla ortaya çıktığı belirlenen 6 cesedin, kışın sınırdan geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu öğrenildi.

Savcılıkça yapılan işlemlerin ardından cesetler, otopsi için Van Kurumuna gönderildi.

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