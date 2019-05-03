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  • 03.05.2019 07:56
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 07:56

Bursa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bursa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

İddiaya göre, İ.K. ayrıldığı eski eşiyle konuşmak için Dikkaldırım Mahallesi Çantacı Sokak'taki evine gitti. Bir süre kapıda konuşan ikili tartışmaya başlayınca, İ.K. eski eşini darp etmeye başladı.

Kadının darp edildiğini gören komşusu A.D. ikiliyi ayırmaya çalışarak, İ.K'ya tepki gösterdi. İ.K. bunun üzerine A.D'ye saldırarak, burnunu kırdı.

A.D. ise eline aldığı bıçakla İ.K'yı yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, A.D'ye yapılan müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine kaldırılırken, İ.K. kendi imkanlarıyla Çekirge Devlet Hastanesine gitti.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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