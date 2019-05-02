Dolanlandırıcılar 50 bin kişiyi tokatladı, 300 milyon euro’luk vurgun yaptı

Çiftlikbank gibi insanları çeşitli vaatler ile dolandırarak, milyonlarca euroluk vurgun yapan organize çetelere, şimdi ise sanal para tokatçıları katıldı. İddialara göre, organize çete, 'Coinspace' ve 'Firstcoin' isimli dijital paralarla 50 bin kişiden, 300 milyon euro topladı. Dolandırıcıların uluslararası bağlantıları olduğu anlaşıldı. TAKVİM'in haberinin ardından gerçekler ve mağdurlar ortaya çıktı. Dolandırılan çok sayıda kişi, soluğu adliyede aldı. Öğretmen H.E. de dolandırıcılara kandı. 250 bin lirasını kaptırdı. Maaşına haciz getirilen öğretmenin, daha sonra çete tarafından meslekten attırılma ve sosyal medyada şantaj yapılması ile tehdit edildiği ortaya çıktı. Avukatı, savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Kamyoncu Arif Çelik ise "Bu şirketlerin kurucuları ve para toplayan kişiler aynı kişiler. Sektörle alakam 2016 yılında bir arkadaşımın Coinspace şirketine yatırım yapmam için davetiyle başladı. Biz mağdurlar olarak bütün bunları delileri ve savcılığa bildirmemize rağmen adeta bir el bu kişileri koruyor" dedi. Olayda isimleri geçen Mustafa Türeli ile Ümit Gayretli'nin, 'FirstCoin' ve 'SpaceCoin' vurgunlarında başrolde oldukları ileri sürüldü. Öte yandan polisin yaptığı araştırmada, vurgun çetesinin, kendilerine mafyadan korumalar tuttukları ortaya çıktı.







TAKVİM YAZDI GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

ULUSLARARASI sanal para vurgununu TAKVİM manşete taşıdı. Önceki gün yapılan 'En Ünlü Vurgun" haberinin ardından bilinmeyen gerçekler ve mağdurlar ortaya çıktı.





Dolandırıcılık çetesine para kaptıran mağdurlar, soluğu adliyede aldı. Suç duyurusunda bulundu.



MEVLÜT YÜKSEL