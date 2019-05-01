Adana'da kimliği belirlenemeyen bir kişi sokak ortasında iki kadına vahşeti yaşattı. Bir kadını önce öldüresiye döven şahıs sonra başka bir kadını da tabanca ile vurarak yaraladı.

OTOMOBİLE BİNEREK KAÇTI

Olay, Seyhan İlçesi Mıdık Mahallesi Şehit. Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, Gülcan G.'yi öldüresiye dövdü. Sonra Gülcan G.'nin yanında bulunan arkadaşı Çağla G.'yi yardım çığlıkları attığı sırada tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. Olayı gerçekleştiren şahıs otomobile binerek hızla kaçtı.

İKİ KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri darp yaralısı Gülcan G. ile silahla yaralanan Çağla G.'yi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İki kadın tedavi altına alındı.

Polis olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit etme çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.