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  • 02.05.2019 00:07
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 00:07

Rize'nin Fındıklı ilçesinde iki çocuk kayboldu

Rize’nin Fındıklı ilçesinde Merkez Mahallesi’ndeki evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım akşam saatlerinde gözden kayboldu.

Rize'de iki çocuk kayıp
Rize'nin Fındıklı ilçesinde Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım akşam saatlerinde gözden kayboldu. İki çocukta bir süre sonra bulunamayınca yakınları polise ihbarda bulundu. İlçenin polis birimleri, AFAD ekipleri ve vatandaşlar arama çalışmalarına başladı. Polis, çevredeki MOBESE ve kamera kayıtlarını incelemeye devam ediyor. Kayıp çocuklar için ilçe alarma geçmiş durumda.

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