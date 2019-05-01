Rize'nin Fındıklı ilçesinde iki çocuk kayboldu Rize’nin Fındıklı ilçesinde Merkez Mahallesi’ndeki evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım akşam saatlerinde gözden kayboldu.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım akşam saatlerinde gözden kayboldu. İki çocukta bir süre sonra bulunamayınca yakınları polise ihbarda bulundu. İlçenin polis birimleri, AFAD ekipleri ve vatandaşlar arama çalışmalarına başladı. Polis, çevredeki MOBESE ve kamera kayıtlarını incelemeye devam ediyor. Kayıp çocuklar için ilçe alarma geçmiş durumda.