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  • 02.05.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 09:46

’da başına halı düşen li neye uğradığına şaşırdı

İstanbul ’da sokak arasında seyir nde olan linin başına halı düştü. Neye uğradığını şaşıran adamın yaşadığı şok kask kamerasına yansıdı.

Merkez Mahallesi, Emirler Sokak üzerinde ine binen Yalçın M. kısa bir süre ilerledikten sonra başına bir binanın korkuluklarında asılı olan halı düştü. Görenleri güldüren olayda, kağıt toplayıcısı halıyı yoldan alarak sahibine teslim etti.

Başına halı düşünce neye uğradığını şaşıran motosikletlinin o anları, kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde başına halı düşen motosikletli çevresine bakıp "Bu nereden düştü ya" diyerek şaşkınlığını dile getiriyor.

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