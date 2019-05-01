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  • 01.05.2019 20:48
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 20:56

'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı! 2 Mayıs 2019 tahminleri

2 Mayıs 2019 Perşembe nasıl olacak? Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre İstanbul'daki sıcak havanın yarından itibaren yerini yağışa bırakacağı duyuruldu. Sağanak yağışlı havanın etkili olacağı belirtilirken, sıcaklığın 18 derece civarında olacağı açıklandı.

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı

1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin yarın yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışın akşam saatlerinden sonra bölgeyi terk etmesi öngörülüyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın ve cuma 3 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Ülke genelinin yarından itibaren yağışlı ve Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak ağırlıklı yağışların, hafta sonuna kadar tüm yurtta etkisini hissettireceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile cuma günü Doğu Anadolu'nun batısında ve güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda aralıklarla yerel düzeyde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı anlık uyarıların dikkate alınması isteniyor.

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