Yolunu kaybedince geceyi dağlık arazide geçiren Akdemir'in meranın bulunduğu dağın arkasındaki Oltu ilçesine bağlı Damarlıtaş köyüne kadar yürüdüğü öğrenildi.

Buradaki dağlık alanda Damarlıtaş köyünün çobanı tarafından bulunan Berat, köye götürüldü. Yaklaşık 10 kilometre yürüyen çocuğu gören köylüler hemen jandarmaya haber verdi. Jandarma ve Akdemir Ailesi gelene kadar köylüler, korkan ve bitkin düşen çocuğa yiyecek verdi.

SEVİNÇ GÖZYAŞI

Haber üzerine arama çalışmalarını yarım bırakan ekipler de, Berat Akdemir'i almak için Damarlıtaş köyüne gitti. Oğullarına sağ salim kavuşan aile sevinç gözyaşı döktü.

Berat Akdemir jandarma ve arama kurtarma köpekleriyle fotoğraf çektirdi. Berat, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Narman Devlet Hastanesi'ne götürüldü.