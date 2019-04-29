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  • 30.04.2019 07:31
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 07:31

'den vatandaşlara son dakika uyarısı | 30 Nisan , ,

nu merak eden vatandaşlara son dakika uyarısı 'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Sivas, Tunceli, Bingöl çevreleri ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün (30 Nisan Salı) , ve 'de hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte Meteoroloji'nin son raporuna göre 30 Nisan Salı hava durumu...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Sivas, Tunceli, Bingöl çevreleri ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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