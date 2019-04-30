1 Mayıs'ta PTT ve kargolar kapalı mı, açık mı? 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?

Resmi tatillerde açık ve kapalı olan kurumlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merakla araştırılan sorular arasında 1 Mayıs'ta PTT ve kargolar kapalı mı, açık mı sorusu yer alıyor. İşte vatandaşlar tarafından merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

1 MAYIS'TA PTT VE KARGOLAR KAPALI MI, AÇIK MI?

1 Mayıs'ta PTT şubeleri kapalı olacak. Ancak kargo firmalarının bazı şubeleri firmalara göre değişiklik göstererek açık olabilecek.

Kargo şirketleri resmi kuruluş olmadığından her kargo şirketinin 1 Mayıs'a özgü farklı uygulamaları bulunmaktadır. İşte 1 Mayıs'ta açık ve kapalı kargo şirketleri...

Yurtiçi Kargo: 1 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak.

Aras Kargo: Tüm birimler Aras Kargo'da kapalı olacak.

MNG Kargo: MNG kargo da esmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

Sürat Kargo: 1 Mayıs'ta Sürat Kargo şubeleri hizmet vermeyecek.

DHL Kargo: Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yarın hizmet vermeyecek.

1 MAYIS TARİHÇESİ

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.