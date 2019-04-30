1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı mesajları şimdi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1 Mayıs Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Haberimizde en anlamlı ve özel 1 Mayıs mesajlarını sizin için derledik. İşte 1 Mayıs mesajları...

1 MAYIS RESİMLİ MESAJLARI

Tüm emekçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun…

Tüm farkı yaratan emektir. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun.

Dünya emekçilerinin birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum.

1 Mayıs İşçi ve Emekçi, Birlik ve Dayanışma, Özgürlük ve Demokrasi bayramınız kutlu olsun.

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs kutlu olsun.

1 Mayıs Barış, Demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günüdür

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun.

1 Mayıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum.





Toprak, onu eliyle işleyenlerindir. Emiliano Zapata

Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs'ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.





Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Sofokles



1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günüdür.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün tüm yurtta coşkuyla kutlanmasını diliyorum.

Bir ürünün mimari onu tasarlayan değildir, bir ürünün gerçek mimari onu ortaya çıkaran işçilerdir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!

1 MAYIS ÖNEMİ VE TARİHÇESİ NEDİR?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.