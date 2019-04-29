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  • 29.04.2019 10:57
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 10:58

Son dakika: İşçileri taşıyan midibüs otomobille çarpıştı: 12 yaralı

'da işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, işçileri taşıyan Bedreddin C. idaresindeki 14 S 0109 plakalı midibüs, Bolu-Mudurnu kara yolunun Doğancı Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Onur Y. yönetimindeki 14 KM 890 plakalı otomobille çarpıştı.

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