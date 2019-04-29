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  • 29.04.2019 23:02
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 23:09

'te iş yerinden çıktıktan sonra yolda kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

'te iş yerinden çıktıktan sonra yolda kalp krizi geçiren uyruklu (55), olay yerinde öldü. Bu sırada eve giden çocukları, babalarının yerde yatan cesediyle karşılaşınca sarılarak gözyaşı döktü.

Bu acıya yürek dayanmaz! Babasını öyle görünce...

Olay akşam saatlerinde Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakkabı imalathanesinde çalışan uyruklu işten çıktıktan sonra eve gitmek için yürüdüğü sırada bir anda yere yığıldı.

Mustafa'yı hareketsiz yerde yatarken görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Mustafa'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yol kenarında babalarının cenazesini gören Mustafa Mustafa'nın eşi ve 3 çocuğu sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Suriyeli babanın cansız bedeni, otopsi için Kurumu'nun morguna götürüldü.

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