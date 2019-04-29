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  • 29.04.2019 21:12
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 21:23

29.04.2019 ! 'da kazanan numaralar belli oldu

Pazartesi günleri çekilen 'da heyecanlı bekleyiş son buldu. Milli Piyango tarafından haftanın kazanan numaraları açıklandı. İşte 29 Nisan ...

On Numara'da kazanan numaralar belli oldu

için meraklı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango idaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişle 29 Nisan sonuçları açıklandı. Peki, bu hafta On Numara'da şanslı rakamlar hangileri oldu? İşte o rakamlar...

29 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

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