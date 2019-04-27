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Paskalya kuyruğu!

Paskalya kuyruğu!
Bulgaristan'da dün başlayan ve 4 gün sürecek olan Paskalya tatilini alışveriş yaparak geçirmek isteyen Bulgar ler Türkiye'yi tercih etti. Turistler, 'nda yoğunluğa neden oldu. Yoğunluk nedeniyle kapasite üst seviyeye çıkarılarak 12 yolcu peronunda araç girişleri sağlanıyor. Bulgarların büyük bölümü ise 'de konaklamayı tercih ediyor.

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