Bulgaristan'da dün başlayan ve 4 gün sürecek olan Paskalya tatilini alışveriş yaparak geçirmek isteyen Bulgar turistler Türkiye'yi tercih etti. Turistler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Yoğunluk nedeniyle kapasite üst seviyeye çıkarılarak 12 yolcu peronunda araç girişleri sağlanıyor. Bulgarların büyük bölümü ise Edirne'de konaklamayı tercih ediyor.
- Yaşam
- 27.04.2019
- Gazete
Paskalya kuyruğu!
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