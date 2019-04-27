Sahte ürüne suç duyurusu

Orijinal diye aldığım ürün sahte çıktı. Bu durumda ne yapabilirim?
Kişilerin zamanlarını, emeklerini ve paralarını alarak bir aldatmaca içine sokan kişilere karşı tabii ki hukuki çareler olacaktır. Yapmanız gereken haklarınızın peşinde olmak ve doğru yerlere başvuru yaparak, doğru bir süreçte ilerlemek olacaktır. Orijinal olarak söylenen, öyle beyan edilen ve sizin orijinal zannederek aldığınız ürün, gerekli incelemeler sonucunda aldatmaca-sahte çıkmışsa, TCK'ya göre dolandırıcılık suçu kapsamına girer. Bu konuda atacağınız ilk adımlardan biri suç duyurusunda bulunmaktır. Aldığınız ürüne orijinal diye oldukça yüklü para ödemiş olmakla beraber bu kaybı nasıl telafi edeceğinize dair korkularınız olabilir ama hukuk bu aşamada sizin yanınızda yer alıyor. Ürünün iadesine ve değişimine karar verilerek, mağduriyetiniz önlenmeye çalışılır. İl ve ilçe hakem heyetine başvuru yaparak talebinizi beyan edebilir ve haklı mücadelenizi sunabilirsiniz.
SİSTEME SIZAN CEZALANDIRILIR
İşten çıkarttığım yazılım elemanı şirketin bilgisayarına gizlice uzaktan bağlanıyor. Acaba bu durumda hukuken ne yapabilirim?
İşten çıkartılma süreci sonunda şirket aleyhine davranmak isteyen bu çalışan aslında büyük bir suç işlemektedir. Bu durum hem etik değerlere uygun olmamakla beraber, hukuki anlamda da kabul edilemez bir bilişim suçunu teşkil eder. Kurumun güvenliğini tehlikeye düşürecek ya da özel bilgilere erişimle kişilerin haklarını zedeleyecek durumları yaratan eylem, TCK'da hassas maddeler halinde korunmaktadır. Bilişim suçu kapsamına giren verilere bağlanma işleminde önemli hükümlere yer vermektedir. Bilişim sistemi içerisinde bir kurumun verilerine, bütün ya da bir kısmına hukuka aykırı olarak giren kişi, 5237 sayılı TCK'da ilk kez düzenlenen suç tipine dahil olmaktadır. TCK'da belirtilen 243. Madde kapsamında bir bilişim sistemine, bütününe ve bir kısmına hukuka aykırı olarak giren kişiler hâlâ daha orada bulunmaya devam ederlerse suçlarını sürdürmüş kabul edilirler ve bu kişilere 1 yıla kadar hapis ve adli para cezası uygulanabilmektedir. Yasaya göre, eğer kişiler uzaktan bağlandıkları ve gizli olarak girdikleri bilgisayarda verileri yok eder ya da çalmaya devam ederlerse ya da değiştirirlerse, 6 aydan 2 yıla kadar da hapis cezası ile hüküm olurlar.
SİZ SORUN HUKUKÇUNUZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
Kişilerin zamanlarını, emeklerini ve paralarını alarak bir aldatmaca içine sokan kişilere karşı tabii ki hukuki çareler olacaktır. Yapmanız gereken haklarınızın peşinde olmak ve doğru yerlere başvuru yaparak, doğru bir süreçte ilerlemek olacaktır. Orijinal olarak söylenen, öyle beyan edilen ve sizin orijinal zannederek aldığınız ürün, gerekli incelemeler sonucunda aldatmaca-sahte çıkmışsa, TCK'ya göre dolandırıcılık suçu kapsamına girer. Bu konuda atacağınız ilk adımlardan biri suç duyurusunda bulunmaktır. Aldığınız ürüne orijinal diye oldukça yüklü para ödemiş olmakla beraber bu kaybı nasıl telafi edeceğinize dair korkularınız olabilir ama hukuk bu aşamada sizin yanınızda yer alıyor. Ürünün iadesine ve değişimine karar verilerek, mağduriyetiniz önlenmeye çalışılır. İl ve ilçe hakem heyetine başvuru yaparak talebinizi beyan edebilir ve haklı mücadelenizi sunabilirsiniz.
SİSTEME SIZAN CEZALANDIRILIR
İşten çıkarttığım yazılım elemanı şirketin bilgisayarına gizlice uzaktan bağlanıyor. Acaba bu durumda hukuken ne yapabilirim?
İşten çıkartılma süreci sonunda şirket aleyhine davranmak isteyen bu çalışan aslında büyük bir suç işlemektedir. Bu durum hem etik değerlere uygun olmamakla beraber, hukuki anlamda da kabul edilemez bir bilişim suçunu teşkil eder. Kurumun güvenliğini tehlikeye düşürecek ya da özel bilgilere erişimle kişilerin haklarını zedeleyecek durumları yaratan eylem, TCK'da hassas maddeler halinde korunmaktadır. Bilişim suçu kapsamına giren verilere bağlanma işleminde önemli hükümlere yer vermektedir. Bilişim sistemi içerisinde bir kurumun verilerine, bütün ya da bir kısmına hukuka aykırı olarak giren kişi, 5237 sayılı TCK'da ilk kez düzenlenen suç tipine dahil olmaktadır. TCK'da belirtilen 243. Madde kapsamında bir bilişim sistemine, bütününe ve bir kısmına hukuka aykırı olarak giren kişiler hâlâ daha orada bulunmaya devam ederlerse suçlarını sürdürmüş kabul edilirler ve bu kişilere 1 yıla kadar hapis ve adli para cezası uygulanabilmektedir. Yasaya göre, eğer kişiler uzaktan bağlandıkları ve gizli olarak girdikleri bilgisayarda verileri yok eder ya da çalmaya devam ederlerse ya da değiştirirlerse, 6 aydan 2 yıla kadar da hapis cezası ile hüküm olurlar.
SİZ SORUN HUKUKÇUNUZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
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