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in ilacı paça çorbası

Diyabetin ilacı paça çorbası
Yanlış beslenme alışkanlıkları hastalıkları da beraberinde getiriyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, ülkemizin tehdidi altında olduğunu söylüyor.
"Önlem alınmazsa, 40 yıl içinde ülkedeki herkes diyabet hastası olacak" diyen Dr. , fazla karbonhidrat tüketiminin diyabet hastalığına yakalanma riskini artırdığını söylüyor.
Makarna, bulgur ve kahvaltılık gevreklerin hasta ettiğini belirten Dr. Aktaş, diyabetten korunmak için karbonhidratları ve gluten içeren besinleri hayatımızdan çıkartmamız gerektiğini dile getiriyor. "Diyabet hastaları iyileşmek istiyorsa, yağ tüketmekten korkmayıp, zeytinyağı ve tereyağı gibi sağlıklı yağları tüketmeli.
Beslenme alışkanlıklarında paça ve kemik suyu çorbasına yer vermeli. Kendi yoğurtlarını, kefirlerini, sirke ve turşularını evlerinde yaparak sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmeliler.
Ceviz, fındık ve badem gibi sağlıklı kuruyemişleri de öğünlerine eklemeliler" diyor.

Önerilerini şöyle sıralıyor:
● İşlenmiş ve şekerli gıdaları hayatınızdan çıkartın.
Tüm sebzeleri mevsiminde tüketin.
● Yulaf, arpa ve çavdar da gluten içeren besinler tüketmeyin.
Mayalı gıdalardan uzak durun.
● Tüm sakatatlar faydalı ve gereklidir. Tüketin.
Sızma zeytinyağı tüketin.
Halis tereyağından korkmayın.
● Ev yapımı kefir, yoğurt ve turşu yiyin.

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