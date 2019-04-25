Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesinin kırsal mahallelerinden olan Oğlakkayası Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Vural İbli, sabah saatlerinde hayvan otlatmak için evden ayrıldı. Akşam saatleri yaklaşmasına rağmen İbli'nin tekrar evine dönmemesi üzerine endişelenen ve cep telefonuna da ulaşamayan yakınları ve mahalle sakinleri, arama çalışması başlattı.

Arama çalışmasından sonuç alamayan mahalle sakinleri, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye, jandarma ekipleri ile AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan arama sonucunda mahallenin dışında bulunan ve sulama amaçlı olarak kullanılan göletin yanında İbli'ye ait olduğu değerlendirilen cep telefonu ve yağmurluk bulundu. İbli'yi aramak için dalgıçlar gölete girdi. Dalgıçlar, gölet içerisinde yaptıkları aramada İbli'nin cansız bedenine ulaştı. Göletten çıkarılan ceset, otopsi için Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.