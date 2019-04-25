Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 25.04.2019 23:13
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 23:13

'ta bir gencin cansız bedeni sulama göletinde bulundu

’ın ilçesine bağlı ’nde sabah saatlerinde hayvan otlatmaya gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınmayan gencin cesedi, sulama göletinde bulundu.

Sabah evden çıktı sonra da... Kahreden haber

Edinilen bilgiye göre, ilçesinin kırsal mahallelerinden olan 'nde yaşayan 28 yaşındaki Vural İbli, sabah saatlerinde hayvan otlatmak için evden ayrıldı. Akşam saatleri yaklaşmasına rağmen İbli'nin tekrar evine dönmemesi üzerine endişelenen ve cep telefonuna da ulaşamayan yakınları ve mahalle sakinleri, arama çalışması başlattı.

Arama çalışmasından sonuç alamayan mahalle sakinleri, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye, jandarma ekipleri ile ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan arama sonucunda mahallenin dışında bulunan ve sulama amaçlı olarak kullanılan göletin yanında İbli'ye ait olduğu değerlendirilen cep telefonu ve yağmurluk bulundu. İbli'yi aramak için dalgıçlar gölete girdi. Dalgıçlar, gölet içerisinde yaptıkları aramada İbli'nin cansız bedenine ulaştı. Göletten çıkarılan ceset, otopsi için Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKahramanmaraş'ta bir gencin cansız bedeni sulama göletinde bulundu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri