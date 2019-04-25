Ümraniye'de korkunç olay! Sevgilisine kocasını öldürttü

Ümraniye'de bir restoranda garson olarak çalışan 2 çocuk sahibi Barış Kaynak (35), 28 Ocak günü, işi dönüşü gece saatlerde Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan evine gireceği sırada motosikletli bir saldırgan silahlı saldırıya uğradı başına aldığı kurşunla olay yerinde hayatını kaybeden Kaynak'ın öldürülmesinin ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, kamera olayın yaşandığı bölgedeki sokak ve güvenlik kamera görüntülerin toplayıp incelemeye aldı.

Yapılan kamera incelemelerinde, 2 çocuk sahibi Kaynak'ı motosikletli bir şahısın takip ettiği ve uzun süreli takip sonrasında eve girerken kendisine ateş açtığı tespit edildi. Motosiklet plakasından kimliğine ulaşılan cinayet zanlısının 34 yaşındaki Zafer Kürşat Ö. isimli şahıs olduğunu tespit eden polis, bir süre izlediği kamera görüntülerinden Zafer Kürşat Ö.'nün Barış Kaynak'ın eşi Şerife K. ile buluşup görüştüğünü tespit etti.

Bir yıldır yasak ilişki yaşadığı belirlenen Şerife K. ile Zafer Kürşat Ö.'yü yakalamak için harekete geçen ekipler, Zafer Kürşat Ö.'yü İstanbul'da Şerife K.'yi ise Tokat'ta yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayetten bilgisi olduğu belirlenen Hacer Y (Yılmaz), Fatih Y. ve Elmas. D. isimli şahıslarında yakalanıp gözaltına alındığı soruşturmada emniyette sorguya çekilen Şerife K. suçlamaları kabul etmeyip cinayet günü kendisinin Tokat'ta olduğunu ve cinayetle bir alakasının olmadığını ifade etse de, polisin yaptığı araştırmalardan Şerife K.'nin eşi Barış Kaynak'ın eve geliş gidiş saatlerini sevgilisi Zafer Kürşat Ö.'ye verdikten ve ortak plan yaptıktan sonra Tokat'a gittiği ve cinayetin hemen öncesinde ve sonrasında Zafer Kürşat Ö. ile telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi.

Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen Şerife K. ve sevgilisi Zafer Kürşat Ö ile kendilerine cinayette yardım ettikleri ve cinayet olacağından bilgileri olduğu polis tarafından tespit edilen Hacer Y., Fatih Y, ve Elmas D. isimli şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.