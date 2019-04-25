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  • Son Güncelleme: 26.04.2019 07:12

'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

26 Nisan 2019 Cuma son dakika tahminleri... Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son tahminlere göre bugün yurdun büyük bir bölümünde güneşli hava hakim olacak. Ege ve Akdeniz'in bir kısmı için toz taşınımı uyarısı yapılırken, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 26 Nisan Cuma hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Mersin ve Adana çevreleri ile Aydın'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi, Ege ve Akdeniz'in batısında toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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