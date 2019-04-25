Günün en güzel görüntüsü! Genç kadın görür görmez durdu ve...

Ümraniye'e Elalmış Caddesi'nde atık kağıt toplayan bir çocuk, kağıtları yüklediği el arabasını yokuş yukarıya çıkaramadı. Bu sırada aracıyla yoldan
geçen bir kadın durumu fark etti. Kadın aracının bagajına çocuğu oturtup el arabasının kollarını da bagaja taktı. Kadın, atık kağıt yüklü el arabasını otomobiliyle çekerek yokuştan çıkardı. Yokuşun başında duran kadın çocuğun bagajdan inmesine de yardım etti. Çocuğun teşekkür ettiği kadın aracıyla yoluna devam etti. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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