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  • 25.04.2019 13:10
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 13:27

'da bir kadın, annesiyle telefonda konuşurken hayatını kaybetti

'da bir kadın annesiyle telefonda konuşurken hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Hülya Hanay (45), eşinden boşandıktan sonra annesi Saniye Hanay ile yaşamaya başladı. Yaklaşık bir ay önce de anne Hanay, memleketi Konya'nın Ermenek ilçesine gidince genç kadın yalnız yaşamaya başladı. Hülya Hanay'ı sabah saatlerinde annesi telefonla arayarak konuşmaya başladı.

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