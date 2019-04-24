Kaba konuşmak kusurlu davranış

Kocam benimle kaba konuşuyor. Psikolojik olarak kendimi yetersiz görüyorum. Boşanma davası açmam için yeterli mi

Eşlerin birbirine karşı kullandıkları dil son derece önemlidir. Bu iletişimi, sevgiyi ve saygıyı ifade eder. Anlık durumlarla çıkan kaba ve kırıcı, rencide edici sözler tahmin edemediğiniz psikolojik sorunlar yaşatabilir. Öncelikle kişinin bir insan olduğunu ve hakları olduğunu kabul etmeniz gerekmektedir. Yaşanan aşağılayıcı sözler, uygulanan psikolojik yıkımlar, kişinin haklarına uygulanan bir saldırıdır. Bu durumlar karşı tarafa boşanma davası açmak için yeterli sebepler oluştururken, kusurlu davranışa girer. Gerçekten boşanmak istediğinizde ve düzelmeyecek bir tutumla karşılaştığınızda, kendinize saygınızı yitirmeye başladığınızda gerekli kararları alabilirsiniz.



REDDİ MİRAS YOKSA BORÇ ÇOCUĞA KALIR

Kısa bir süre önce babamı kaybettik. Bankadan kredi çekmiş ve bu kredi varlık şirketlerine devredilmiş. Hemen hemen her gün bizi arıyorlar. Babamın herhangi bir mal varlığı yoktu. Babamın borcu nedeniyle mirasçıları olarak biz de sorumlu olur muyuz?

Varlık yönetim şirketleri bankalarla yapmış oldukları anlaşma gereği bankanın alacaklarını bir temlikname ile bankadan temlik alırlar ve kendileri banka yerine alacaklı olurlar. Varlık yönetim şirketlerinin tahsilat birimleri ise bu borcu tahsil edebilmek gayesi ile borçluları veya bazı durumlarda yasal olmasa da ailelerini arayarak tazyik ve tahrik yöntemiyle borcu tahsil etmeye çalışırlar. Babanızın borcundan sorumluluğunuza gelince, eğer 3 ay içinde reddi miras yapmadıysanız mirasçıları olarak sorumluluğunuz vardır. 3 ay içinde reddi miras yoluna başvurduysanız, babanızın borçlarından da sorumlu olmaktan kurtulursunuz. TMK'nın 606. Maddesi'ne göre, bu 3 aylık süre yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar. Ayrıca, TMK 605. Maddesi'ne göre, ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. TMK 609. maddesine göre mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hakimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur.



SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN - HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL

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