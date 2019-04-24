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  • 24.04.2019 21:41
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 21:41

'teki iki genç kızın girişiminde '' iddiası

'te inşaat halindeki binadan tutuşarak atlayan 2 kız öğrenci hastanede tedavi altına alındı. Polis, genç kızların '' oyunundan etkilenerek girişiminde bulunduğu iddiasını araştırıyor.

İki genç kızın intihar girişiminde 'mavi balina' iddiası
Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesi'nde yaşanan olayda, S.K. ve P.Ş. isimli genç kızlar, koşarak geldikleri inşaat alanında istinat duvarını aşıp 12 katlı binanın çatısına çıkmaya çalıştı. Alandaki işçilerin uyarısı üzerine binanın ikinci katında tutuşan iki arkadaş, kendilerini aşağıya bıraktı.

Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından S.K., Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne, P.Ş. ise hayati tehlikesi olması nedeniyle Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızların 15-16 yaşlarında ve öğrenci oldukları öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, genç kızların olarak bilinen oyundan etkilenerek girişiminde bulunulduğu yönündeki iddiayı araştırıyor.

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