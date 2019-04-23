Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk ve dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün tüm yurtta kutlandı. 23 Nisan'ın resmi tatil olması nedeniyle eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Şimdi öğrenci ve veliler "Yarın resmi tatil mi?" ve "24 Nisan Çarşamba okullar tatil olacak mı?" sorularına yanıt arıyor.

24 NİSAN'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Üniversite, lise, ortaokul, ve ilkokulda öğrenimlerine devam eden öğrenciler şimdi merakla "24 Nisan'da okullar tatil olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. 24 Nisan'da okullar ve resmi kuruluşlar tatil olmayacak.

23 NİSAN TARİHÇESİ

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.