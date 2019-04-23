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  • 23.04.2019 18:30
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 18:30

'de havaya ateş açan lar yakalandı!

'de düğünde havaya ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye düşüren şehir ları polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

O magandalar polisten kaçamadı!

'de konvoy halinde semtte turladıktan sonra gelin almaya geldikleri sokağı kapatan damadın arkadaşları, sözde eğlence adı altında tabancalarla çocukların gözleri önünde güpegündüz havaya ateş açmıştı. Olayın ardından İstanbul Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri şehir larını yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda B.Ö. (22) ve İ.Ş. (27) isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. ve İ.Ş. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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