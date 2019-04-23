Sefaköy'de konvoy halinde semtte turladıktan sonra gelin almaya geldikleri sokağı kapatan damadın arkadaşları, sözde eğlence adı altında tabancalarla çocukların gözleri önünde güpegündüz havaya ateş açmıştı. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri şehir magandalarını yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda B.Ö. (22) ve İ.Ş. (27) isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. ve İ.Ş. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.