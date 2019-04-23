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  • 23.04.2019 11:18
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 11:18

sorusu: 2019'da 'nin açılışının kaçıncı yıl dönümü kutlanıyor?

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 23 Nisan'a özel 'den ipucu sorusu geldi. Bugün saat 12.30'da yapılacak yarışmada 23 Nisan ile ilgili soru soracak olan Hadi'nin ipucu sorusu cevabı nedir? 2019'da 'nin açılışının kaçıncı yıl dönümü kutlanıyor?

TBMM'nin açılışının kaçıncı yıl dönümü kutlanıyor?

ipucu sorusu yayınlandı. Öğle Hadi yarışmasında ödül 10 bin TL. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir sevgili hadiciler. Atatürk'ün çocuklara bayram olarak hediye ettiği bu özel gün, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adı altında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Peki 2019 yılı itibariyle 'nin açılışının kaçıncı yıl dönümünü kutluyoruz?" denildi. Peki, kutlanıyor? İşte sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (23 NİSAN 2019)

Soru: 2019'da TBMM'nin açılışının kaçıncı yıl dönümü kutlanıyor?

Cevap: 96

23 NİSAN'DA NE OLDU?

23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Meclisin açılışının birinci yıl dönümüde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanmaya başlandı.

23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edildi ve "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adı altında kutlanmaya başlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl ülkemizin çeşitli yerlerinde resmi törenlerle kutlanmaktadır. Törenlerde İstiklal Marşı okunur ve saygı duruşunda bulunulur. Ayrıca 23 Nisan'a özel olarak çocuk temalı etkinlikler düzenlenir.

Günümüzde 23 Nisan günlerinde bayram Türkiye Cumhuriyeti devleti erkanının başta Anıtkabir olmak üzere çeşitli Atatürk anıtlarında yaptıkları resmî törenlerle başlamakta, stadyumlarda ilköğretim öğrencilerinin hazırladığı gösterilerin sergilenmesi ve resmî geçit töreniyle devam etmektedir. Resmî törenlerden sonra bayram yeri olarak nitelendirilen çayırlarda güreşler, koşular ve başka çeşit yarışmalar düzenlenir.

Önceden belirlenmiş öğrenciler kısa bir süreliğine kurumlardaki devlet memurlarının makamlarına oturur, onlarla orada sohbet edilir. Ayrıca 23 Nisan günü Türkiye'de resmî tatil günüdür. İlköğretim öğrencilerine 24 Nisan günü de tatildir.

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