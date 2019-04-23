Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında Ankara'dan Van'a, İstanbul'dan Mersin'e, Ordu'dan Hatay'a miniklerin performanslarıyla renkli görüntüler yaşanıyor. Şiirlerin okunduğu, şarkıların söylendiği, gölge oyunlarının, tiyatroların gerçekleştirildiği bu özel günde geleceğin kurucuları çocuklarımız, hem gönüllerince eğleniyor hem de eğlendiriyor. 23 Nisan, her yıl yurt içinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenmiş ruhunu temsil ediyor.

BİNBİR ETKİNLİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99'uncu yıldönümünün de kutlandığı programlar kapsamında çocuklarımız, farklı ülkelerden gelen çocuklara da ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen misafir çocuklar için büyükşehir belediyeleri de atölyelerden yarışmalara, ücretsiz tiyatrolardan konserlere kadar birçok eğlenceli seçenek sunuyor. Alışveriş merkezleri de kurdukları renkli oyun alanlarında çeşitli hediyeler verirken, düzenledikleri etkinler ile çocukların doyasıya eğlenmelerini sağlıyor.



ÇOCUKLAR EL ELE

Öte yandan kutlamalar sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında gerçekleştiriliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan; Bulgaristan, Ürdün, Hollanda, Avusturya, Almanya ve daha pek çok ülkede de festival havasında kutlanıyor. Bu özel günde, tüm çocuklar tek bir dili, mutluluğun ve eğlencenin dilini konuşuyor.

BANDOLU DAVET

Manisa'da öğrenciler, dün bando eşliğinde yöresel kıyafetleriyle vatandaşları 23 Nisan kutlamalarına davet etti. Yunusemre Mehmet Suphi Egemen İlkokulu öğrencileri, kortej yürüyüşünde bayraklarla vatandaşları selamladı, bayram coşkusu yaşattı.