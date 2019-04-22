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  • 22.04.2019 08:46
  • Son Güncelleme: 22.04.2019 08:54

Kayıp 'in babası, amcası ve dedesi gözaltına alındı! 4 yaşındaki Furkan Yiğit bulundu mu?

Türkiye günlerdir 'da kaybolan 4 yaşındaki 'in bulunmasını bekliyor. 6 gün önce aranan Furkan Yiğit'i arama çalışmaları sürerken, konuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Kayıp olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Furkan Yiğt'in babası, amcası, dedesi ve babaannesi gözaltına alındı. İşte Furkan Yiğit olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

Tüm Türkiye Furkan'ın sağ salim bulunması için dua ediyor. Soruşturma sürerken, polis ekipleri 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in yakınlarının ifadelerine başvurdu. İfadeler sonucunda polis ekipleri Furkan'ın babası F.Y, amcası H.S.Y., dedesi E.Y ve babannesi Y.Y gözaltına alındı. Tüm ilçe Furkan'ı ararken babasının, amcasının, dedesinin ve babaannesinin gözaltına alınması şok etkisi yarattı! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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