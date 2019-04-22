Tüm Türkiye Furkan'ın sağ salim bulunması için dua ediyor. Soruşturma sürerken, polis ekipleri 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in yakınlarının ifadelerine başvurdu. İfadeler sonucunda polis ekipleri Furkan'ın babası F.Y, amcası H.S.Y., dedesi E.Y ve babannesi Y.Y gözaltına alındı. Tüm ilçe Furkan'ı ararken babasının, amcasının, dedesinin ve babaannesinin gözaltına alınması şok etkisi yarattı! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...