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Kocaman dehşet

’da öfkeli koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurup hastaneye bıraktı. Bir çocuk annesi kadın kurtarılamadı.

Kocaman dehşet

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez 'den geldi. Boşanma aşamasında olan 6 yıllık evli Arzu Sabancaoğlu (25) eşi Deniz Sabancaoğlu (34) dün bir araya geldi. İkili birbirine girdi. Öfkelenen adam, pompalı tüfekle eşini karnından vurarak ağır yaraladı. Daha sonra da bir hastanenin önüne bırakıp kaçtı. Sağlık ekipleri, bir çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kadın, cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

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