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  • 21.04.2019 18:51
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 18:51

'da kaybolan 4 yaşındaki 'ten acı haber

'da 5 gün önce kaybolan ve geniş çaplı arama çalışmaları yapılan 4 yaşındaki 'in cenazesi, evinin yakınında kazılan bir mezarda bulundu.

Jandarma görevlileri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Budaklı Mahallesi'nde çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra kaybolan Yiğit'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyordu.

Gülperi ve Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 5 gün önce evinin önünde oyun oynadıktan sonra kaybolmuştu.

4 yaşındaki Furkan Yiğit'in cenazesi evinin yakınında kazılan bir mezarda bulundu.

Olayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

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