Jandarma görevlileri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Budaklı Mahallesi'nde çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra kaybolan Yiğit'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyordu.
Gülperi ve Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan Yiğit 5 gün önce evinin önünde oyun oynadıktan sonra kaybolmuştu.
4 yaşındaki Furkan Yiğit'in cenazesi evinin yakınında kazılan bir mezarda bulundu.
Olayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı.
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