Jandarma görevlileri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Budaklı Mahallesi'nde çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra kaybolan Yiğit'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyordu.

Gülperi ve Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan Yiğit 5 gün önce evinin önünde oyun oynadıktan sonra kaybolmuştu.

4 yaşındaki Furkan Yiğit'in cenazesi evinin yakınında kazılan bir mezarda bulundu.

Olayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı.