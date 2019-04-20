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  • 21.04.2019 03:40
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 03:53

Beyoğlu'nda paniği

Beyoğlu'nda bulunan bir binanın çatı katında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale ederken, alevler yandaki binalara sıçramadan söndürüldü.

Beyoğlu'nda, 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sakızağacı Caddesi 284 Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Bir anda tüm çatıyı saran yangını, bina sakinleri itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevler yandaki binalara sıçramadan müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, son kattaki dairenin boş olduğu öğrenildi.

Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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