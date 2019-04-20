Beyoğlu'nda, 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sakızağacı Caddesi 284 Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Bir anda tüm çatıyı saran yangını, bina sakinleri itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevler yandaki binalara sıçramadan müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, son kattaki dairenin boş olduğu öğrenildi.

Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.