Adana'nın Karataş ilçesinde ellerindeki paha biçilemeyen tarihi İncil ile tarihi eserleri polise satmaya kalkışan 2 kişi yakalandı.
Son dakika: Adana'da tarihi eser operasyonu
Adana'da ellerindeki 2 tarihi İncil ile tarihi para ve tarihi mührü satmak isterken karşılarında polisi gören 2 kişi kovalama sonrası yakalandı.
Adana'nın Karataş ilçesinde ellerindeki paha biçilemeyen tarihi İncil ile tarihi eserleri polise satmaya kalkışan 2 kişi yakalandı.
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