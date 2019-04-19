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  • 19.04.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 09:49

Son dakika: 'da tarihi eser operasyonu

'da ellerindeki 2 tarihi İncil ile tarihi para ve tarihi mührü satmak isterken karşılarında polisi gören 2 kişi kovalama sonrası yakalandı.



Adana'nın Karataş ilçesinde ellerindeki paha biçilemeyen tarihi İncil ile tarihi eserleri polise satmaya kalkışan 2 kişi yakalandı.

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