Van’da durdurulan kamyonette 307 paket eroin ele geçirildi

Van şehrinde Özalp-Van karayolu üzerindeki uygulama noktasında 65 plakalı bir kamyonetten şüphelenen Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aracı durdurdu. Narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte polisler kamyonette detaylı arama yaptı. Aracın alt şasesine zulalanmış 307 paket eroin maddesi yakalandı.

155 KİLO 730 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası paketlerin içindeki miktarın 155 kilo 730 gram eroin maddesi olduğu belirlendi. Y. A. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/ uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri süren şüphelinin adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.