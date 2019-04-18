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  • 18.04.2019 14:36
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 14:36

Van’da durdurulan kamyonette 307 paket eroin ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karayolundaki uygulama noktasında 65 plakalı bir kamyonetten şüphelenip durdurdu. Narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte polisler kamyonette detaylı arama yaptı. Araçta zulalanmış 307 paket içinde 155 kilo 730 gram eroin maddesi ele geçirildi. “ veya uyarıcı madde ticareti yapmak/ nakletmek” suçundan şüpheli Y. A. gözaltına alındı.

Van’da ele geçirildi! Tam 307 paket...

Van şehrinde Özalp-Van karayolu üzerindeki uygulama noktasında 65 plakalı bir kamyonetten şüphelenen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aracı durdurdu. Narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte polisler kamyonette detaylı arama yaptı. Aracın alt şasesine zulalanmış 307 paket eroin maddesi yakalandı.

155 KİLO 730 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası paketlerin içindeki miktarın 155 kilo 730 gram eroin maddesi olduğu belirlendi. Y. A. isimli şüpheli " veya uyarıcı madde ticareti yapmak/ nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri süren şüphelinin adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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