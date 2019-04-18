Berat Kandili için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İslam alemi Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da kandilin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. İslam dünyası için önemli günler arasında yer alan Berat Kandili, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günü olarak bilinir. Peki, bugün kandil mi? Berat Kandili bugün mü? İşte 2019 Diyanet kandil günleri...

BERAT KANDİLİ BUGÜN MÜ?

2019 yılında Berat Kandili 19 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Berat Kandili her yıl Şaban ayının 15. gecesine denk gelmektedir.

Müslümanların, Yüce Allah'ın bağışlamasıyla günahlardan arınmayı umdukları, kutlu bir zaman dilimi olan bu gece, aynı zamanda Kur'an ayı olarak da kabul edilen rahmet ve mağfiret mevsimi mübarek Ramazan ayının yaklaştığını müjdeler.

DİYANET 2019 KANDİL GÜNLERİ

Regaip Kandili 7 Mart'ta, Miraç Kandili ise 19 Nisan'da idrak edildi. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili 19 Nisan'da, Kadir Gecesi 31 Mayıs, Mevlid Kandili ise 8 Kasım Cuma günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen berat özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşmaktır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye 'Berat Gecesi' denmiştir. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, müminleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Hz. Muhammed (S.A.V) " Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim! Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim" buyurmuştur.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI

* Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim... Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

* Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize, bu gece de dua edelim Rabbimiz'e. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

* Berat gecesi de diğer gecelerimiz gibi her birimiz için birer yenilenme gecesidir. Bu gecede hayatımızı ve hayallerimizi tekrar gözden geçirerek dua ve tövbelerle gerçek mümin olma yolunda kayda değer mesafe kat etme imkânı bulabiliriz… Allah dualarımızı kabul Berat Kandilimizi mübarek eylesin...

* Berat gecemizin gerçek beratlarımıza vesile olmasını, Ramazan ayına arınmış gönüllerle, günah yüklerimizden berat etmiş olarak girmeyi nasip etmesini Yüce Allah'tan diler; Berat Kandilinizi kutlarız...

* Bu günlerin feyzi üzerimize, rahmeti geçmişimize, bereketi evimize, nuru ahiretimize dolsun. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

* Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Berat Kandilimiz mübarek olsun...

* Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, beraberce kutlamak için... Berat kandilimiz mübarek olsun...

* Geçmişin bugünle, umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.