Giresun'da evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümü ile ilgili soruşturma sürüyor. Evin önünde inceleme yapan polisler hakkında 'görevi ihmal suçundan' soruşturma başlatılmasını ve 60 tanığın da yeniden dinlenmesine yönelik kararı değerlendiren baba Şaban Vatan, adalet terazisinin yerine gelmesini ve kızının ölümünün ardından faillerin bulunmasını istediklerini söyledi.

Son atılan adımları olumlu bulduğunu ifade eden Vatan, "Adalete inancım tam" dedi.