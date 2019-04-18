Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Acıpayam Belediyesi'ne ait kilit parke ve beton üretim tesislerinde bekçi olarak çalışan İbrahim Sökel'in evinde beslediği muhabbet kuşu kaçtı. Kuş, karşıdaki 2 katlı binanın çatısına kondu. Kuşu yakalamak için çatıya çıkan İbrahim Sökel, dengesini kaybedip düştü.
Denizli'de kahreden olay! Kaçan muhabbet kuşunu yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kafesinden kaçan muhabbet kuşunu yakalamak için çıktığı 2 katlı binanın çatısından düşen İbrahim Sökel (53), yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Acıpayam Belediyesi'ne ait kilit parke ve beton üretim tesislerinde bekçi olarak çalışan İbrahim Sökel'in evinde beslediği muhabbet kuşu kaçtı. Kuş, karşıdaki 2 katlı binanın çatısına kondu. Kuşu yakalamak için çatıya çıkan İbrahim Sökel, dengesini kaybedip düştü.
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