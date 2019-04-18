Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Acıpayam Belediyesi'ne ait kilit parke ve beton üretim tesislerinde bekçi olarak çalışan İbrahim Sökel'in evinde beslediği muhabbet kuşu kaçtı. Kuş, karşıdaki 2 katlı binanın çatısına kondu. Kuşu yakalamak için çatıya çıkan İbrahim Sökel, dengesini kaybedip düştü.