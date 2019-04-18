Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 18.04.2019 08:08
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 08:10

'de kahreden olay! Kaçan nu yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü

'nin Acıpayam ilçesinde kafesinden kaçan nu yakalamak için çıktığı 2 katlı binanın çatısından düşen (53), yaşamını yitirdi.



Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Acıpayam Belediyesi'ne ait kilit parke ve beton üretim tesislerinde bekçi olarak çalışan İbrahim Sökel'in evinde beslediği muhabbet kuşu kaçtı. Kuş, karşıdaki 2 katlı binanın çatısına kondu. Kuşu yakalamak için çatıya çıkan İbrahim Sökel, dengesini kaybedip düştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriDenizli'de kahreden olay! Kaçan muhabbet kuşunu yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri