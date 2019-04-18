Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Merhabalar eleqseverler bugünkü eleq ipucu konusu tarih. Kazıklı Voyvoda olarak bilinen III. Vlad, Eğrigöz Kalesi'nden sonra hangi kalemizde tutsak edilmiştir, biliyor musunuz?" denildi. Peki, Kazıklı Voyvoda 3. Vlad Eğrigöz Kalesi'nden sonra hangi kalede tutsak edilmiştir? İşte 18 Nisan Eleq ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU (18 NİSAN 2019)

Soru: Kazıklı Voyvoda 3. Vlad Eğrigöz Kalesi'nden sonra hangi kalede tutsak edilmiştir?

Cevap: TOKAT KALESİ

M.Ö. 30 - M.S. 395 Roma Dönemi'nde yol güvenliği için kurulmuş olan kale, yaklaşık 500 yıl Bizans egemenliğinde kalmıştır. İlk defa 1074 yılında Danişmend Melik Gazi tarafından fethedilen kale kısa aralıklarla el değiştirmiş olup sırasıyla Danişmendli, Selçuklu, İlhanlı, Eretna, Kadı Burhanettin ve Osmanlı Devleti'nin egemenliğine geçmiştir. Dik ve sarp kayalar üzerine kurulu kale, doğal bir hisar durumundadır. Osmanlı Devleti zamanında "Çardak-ı Bedevi" denilen zindanı başta Bizans İmparatoru A. Diogenis olmak üzere birçok ünlünün tutsak yeri olmuştur.

Korku filmlerinin efsanevi kahramanı diğer adıyla Kazıklı Voyvoda Osmanlılara yenik düşen Eflak (Romanya) Krallığı Prensi olan III. Vlad, yani Drakula zamanında kardeşi ile birlikte önce Kütahya Eğrigöz Kalesi'nde, daha sonra Tokat Kalesi'nde gözetim altında tutulduktan sonra da Edirne'ye Şehzade Mehmet'in (Fatih Sultan Mehmet) yanına gönderilmiş, belli bir süre eğitim alması sağlanmıştır. Kalenin güneybatısında çok eski çağlardan kalma bir Kaya Mezarı oyulmuştur. Mezarın ağzında bir kolon ve biri büyük iki hücre bulunmaktadır. Ayrıca 362 basamaklı bir merdiven ile Kalenin dibine inilebilmektedir. Günümüzde bu merdiven yolu kapalı durumdadır.