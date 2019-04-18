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  • 18.04.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 18:39

18 Nisan : filminde Süper Mario'yu kim oynadı?

Hadi'nin ipucu sorusu belli oldu. Hadi'nin sosyal medya hesabından ipucu sorusu özetle, " filminde Süper Mario'yu kim oynadı?" şeklinde paylaşıldı. İşte 18 Nisan ...

18 Nisan Hadi Gamer ipucu: Süper Mario Kardeşler filminde Süper Mario'yu kim oynadı?

Hadi Gamer bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Yarışma başlamadan önce birçok kişi ipucu sorusunu merak ediyordu. Hadi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "18 Nisan : filminde Süper Mario'yu kim oynadı?" ifadelerine yer verildi. İşte 18 Nisan Hadi Gamer ipucu...

18 NİSAN HADİ GAMER İPUCU

Soru: Bugün sizlere 1993 yapımı film "Süper Mario Kardeşler" ile ilgili bir ipucumuz var sevgili hadiciler. Aynı isimdeki 1985 yapımlı Nintendo'ya ait video oyununa dayanarak yapılan film; Süper Mario kardeşler, Mario ve Luigi'nin hikâyesini anlatıyor. Peki bu filmde "Super Mario" karakterini kimin canlandırdığını biliyor musunuz?

Cevap: Bob Hoskins

SÜPER MARİO HAKKINDA

Super Mario Nintendo tarafından yaratılmış, firmanın maskotu Mario'yu temel alan bir video oyunu serisidir. Super Mario Bros. veya kısaca Mario adlarıyla da bilinen seri, daha geniş kapsamlı Mario markasının temelini oluşturur.

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