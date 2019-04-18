Hadi Gamer bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Yarışma başlamadan önce birçok kişi ipucu sorusunu merak ediyordu. Hadi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "18 Nisan Hadi Gamer ipucu: Süper Mario Kardeşler filminde Süper Mario'yu kim oynadı?" ifadelerine yer verildi. İşte 18 Nisan Hadi Gamer ipucu...

18 NİSAN HADİ GAMER İPUCU

Soru: Bugün sizlere 1993 yapımı film "Süper Mario Kardeşler" ile ilgili bir ipucumuz var sevgili hadiciler. Aynı isimdeki 1985 yapımlı Nintendo'ya ait video oyununa dayanarak yapılan film; Süper Mario kardeşler, Mario ve Luigi'nin hikâyesini anlatıyor. Peki bu filmde "Super Mario" karakterini kimin canlandırdığını biliyor musunuz?

Cevap: Bob Hoskins

SÜPER MARİO HAKKINDA

Super Mario Nintendo tarafından yaratılmış, firmanın maskotu Mario'yu temel alan bir video oyunu serisidir. Super Mario Bros. veya kısaca Mario adlarıyla da bilinen seri, daha geniş kapsamlı Mario markasının temelini oluşturur.