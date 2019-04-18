Berat Kandili, Mübarek Ramazan ayının habercisidir. Berat, Arapça'da temize çıkma anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılmaktadır. Müslümanlar bu önemli geceyi ibadetlerle geçirecek. Şimdi vatandaşlar Berat Kandili'nde oruç tutulur mu sorusuna yanıt arıyor. "Berat Kandili orucuna nasıl niyet edilir?" sorusuyla ilgili detayları sizin için araştırdık.

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Berat Kandili'nin içinde olduğu ay olan Şaban ayını Peygamberimiz Hazreti Muhammed hep oruç ile geçirmiştir. Ramazan ayı dışında en çok oruç tutup namaz kıldığı ay bu aydır. Berat Kandili'ni oruçlu geçirmek önemli bir ibadettir. Genellikle kandil günlerinden önce oruç tutulup kandil karşılanır. Ancak İslam alimleri Berat Kandili orucunun kandil gecesinin gündüzünde tutulmasını öneriyor.

Berat Kandili gecesinde nafile namazı kılınmalıdır. Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr yani Hayır Namazı denir. Bu namaz yüz rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.

BERAT KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr [Hayır Namazı] denir. Bu namaz 100 (yüz) rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR?

100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir;

"Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

ORUÇ NASIL TUTULUR?

Ergenlik çağına ermiş olan tüm Müslüman bireyler, diğer ibadetlerden sorumlu olduğu gibi oruç ibadetinden de sorumludur.

Allah rızasına istinaden tutulan oruç, önce niyetle başlayan bir ibadettir. Kişinin sahurunu yapmasının ardından, "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucumu tutmaya" şeklinde veya benzer şekillerde niyet etmesi gerekmektedir.

Ardından ise iftar vaktine kadar kişinin orucunu tutması yani, hiçbir şey yiyip içmeden iftar vaktine kadar beklemesi, akşam ezanının okunmasından sonra da orucunu açması gerekmektedir.