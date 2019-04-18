



Nisan ayının ortalarına gelmemize rağmen hala sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmemesi yüzünden vatandaşların da hava durumu ile ilgili araştırmaları devam ediyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Isparta'nın doğu, Burdur'un güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.