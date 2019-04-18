Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 18.04.2019 20:51
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 21:12

: Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve , , , Doğu ve , ve çevreleri ile 'nın doğu, Burdur'un güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.



Nisan ayının ortalarına gelmemize rağmen hala sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmemesi yüzünden vatandaşların da hava durumu ile ilgili araştırmaları devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Isparta'nın doğu, Burdur'un güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriHava durumu: Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri