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'da satın aldığı evde, ine ulaşıldı

’ün satın aldığı evde, ine ulaşıldı. Herkes korkuya kapıldı. Kemiklerin ise eski ev sahibinin tıp fakültesinde okuyan oğlu için mezardan aldığı bir kadavraya ait olduğu ortaya çıktı.

Doktor bu ne!

'da yaşayan İ. (80) yıllarca oturduğu evini 1 ay önce 'e sattı. Aktürk, tavan arasında iyle karşılaştı. Paniğe kapılan Aktürk, polisi aradı. Kemiklerin en az 30 yıllık olduğu saptandı. Evi Aktürk'e satan Ali İ.'nin doktor oğlu İ., işin aslını anlattı. Aile hekimi olarak çalışan Metin İ., "Tıp Fakültesi'nde eğitim görürken anatomi dersi için kemik lazım oldu. Babam mezarlığa giderek bu kemikleri temin etmiş. Üzerinde çalıştım, daha sonra babam kemikleri evde muhafaza etmiş" açıklamasını yaptı. Evde bulunan kemiklerin sırrı çözülünce herkes rahat bir nefes aldı.

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