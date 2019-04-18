Adana'da yaşayan Ali İ. (80) yıllarca oturduğu evini 1 ay önce Şehmus Aktürk'e sattı. Aktürk, tavan arasında kafatası ve insan kemikleriyle karşılaştı. Paniğe kapılan Aktürk, polisi aradı. Kemiklerin en az 30 yıllık olduğu saptandı. Evi Aktürk'e satan Ali İ.'nin doktor oğlu Metin İ., işin aslını anlattı. Aile hekimi olarak çalışan Metin İ., "Tıp Fakültesi'nde eğitim görürken anatomi dersi için kemik lazım oldu. Babam mezarlığa giderek bu kemikleri temin etmiş. Üzerinde çalıştım, daha sonra babam kemikleri evde muhafaza etmiş" açıklamasını yaptı. Evde bulunan kemiklerin sırrı çözülünce herkes rahat bir nefes aldı.