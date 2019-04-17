Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yakasına geçişinde elinde silah bulunduğu belirtilen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polis ikna çalışmasını sürdürürken özel harekat ekibi de köprüye geldi. İntihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu eylemci ikna edildi. Polis, kimliği açıklanmayan kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İntihar girişimi nedeniyle köprüde trafik felç oldu.