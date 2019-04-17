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  • 17.04.2019 14:33
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 15:00

FSM'de trafiği

'nde girişiminde bulunan bir kişi trafik yoğunluğuna neden oldu.

Avrupa yakasına geçişinde elinde silah bulunduğu belirtilen bir kişi girişiminde bulundu. Polis ikna çalışmasını sürdürürken özel harekat ekibi de köprüye geldi. İntihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu eylemci ikna edildi. Polis, kimliği açıklanmayan kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İntihar girişimi nedeniyle köprüde trafik felç oldu.

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